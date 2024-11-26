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МЗС закликало українців у Пакистані уникати скупчень людей і подбати про безпеку

Світлана Кравченко
26 листопада, 2024 вiвторок
14:15
Світ МЗС України

На тлі погіршення безпекової ситуації в Ісламській Республіці Пакистан Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації для українців, які перебувають у країні

Зміст

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Зокрема, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України уникати місць скупчення людей через протести у столиці країни та інших містах, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні.

Також у відомстві закликають виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби.

"Завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також виявляти підвищену пильність та обережність", - додали в українському МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або при виникненні інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до посольства України в Пакистані.

  • Нагадаємо, у столиці Пакистану Ісламабаді 26 листопада відбулися масові протести на підтримку ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана.
     
Теги:
Новини
Україна
МЗС
Пакистан
МЗС України
акції протестів
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