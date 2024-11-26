МЗС закликало українців у Пакистані уникати скупчень людей і подбати про безпеку

Про це інформує пресслужба МЗС України.

Зокрема, МЗС наполегливо рекомендує громадянам України уникати місць скупчення людей через протести у столиці країни та інших містах, дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні.

Також у відомстві закликають виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, не залишати місця свого проживання без крайньої потреби.

"Завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, а також виявляти підвищену пильність та обережність", - додали в українському МЗС.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або при виникненні інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід звертатися до посольства України в Пакистані.