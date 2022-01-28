Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства"

Про це він повідомив у посланні до білоруського народу та Національних зборів.



"Усе велике занепокоєння викликає наростання напруженості на південному напрямку. Україна стає предметом закулісного торгу. Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, у тому числі до білорусів", - заявив Лукашенко.



Він переконаний, що для Заходу важливо "втопити у крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".



"Але ми - рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння - з глибини віків. І це треба зберегти, чого б нам не коштувало. Адже братство набагато вище, ніж надумані образи та містечкові політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки - основа спільної безпеки та виживання. І як би комусь не хотілося, ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною.

Крім того, він заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності".