Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства"
Олександр Лукашенко вважає, що в українців "формують вороже ставлення" до братніх народів, зокрема до білорусів
Про це він повідомив у посланні до білоруського народу та Національних зборів.
"Усе велике занепокоєння викликає наростання напруженості на південному напрямку. Україна стає предметом закулісного торгу. Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, у тому числі до білорусів", - заявив Лукашенко.
Він переконаний, що для Заходу важливо "втопити у крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".
"Але ми - рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння - з глибини віків. І це треба зберегти, чого б нам не коштувало. Адже братство набагато вище, ніж надумані образи та містечкові політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки - основа спільної безпеки та виживання. І як би комусь не хотілося, ми повернемо нашу Україну до лона нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - додав Лукашенко.
- Нагадаємо, що Лукашенко пригрозив стягнути "цілий контингент армії" до кордонів з Україною.
- Крім того, він заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.6
Купівля 28.6Продаж 28.94
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.31
- Актуальне
- Важливе