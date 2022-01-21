Лукашенко заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон із Україною потрібно надійно захистити, адже Київ нібито перебуває "під зовнішнім управлінням"
Про це повідомляє БелТА.
За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".
Лукашенко заявив, що влада України, "перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно".
"Тому на цей випадок - непередбачуваності, неадекватності, - і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися. Майже 1 500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не вартувало, нам треба не просто бачити, що відбуватиметься і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - сказав він.
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