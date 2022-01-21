Лукашенко заявив, що кордон із Україною потрібно захистити "на випадок непередбачуваності"

Про це повідомляє БелТА.



За його словами, Білорусі "доводиться створювати військові частини і ціле об'єднання для захисту наших південних кордонів".



Лукашенко заявив, що влада України, "перебуваючи під зовнішнім управлінням, веде часом себе непередбачувано і неадекватно".



"Тому на цей випадок - непередбачуваності, неадекватності, - і на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися. Майже 1 500 км південного кордону Білорусі та України - це чимала протяжність. Чого б нам не вартувало, нам треба не просто бачити, що відбуватиметься і відбувається на цьому кордоні, його треба надійно захистити", - сказав він.



Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.

Олександр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.

До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування.

Представник Держдепу Барбара Ашер заявила, що США стурбовані перекиданням військ РФ до Білорусі.

Раніше Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні "радикалів" до білоруського кордону. СБУ назвала його заяву "маніпуляцією".

В МЗС Білорусі назвали "набором фантазій і страшилок" повідомлення США щодо можливого вторгнення РФ в Україну з їхньої території.