Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні "радикалів" до кордону. СБУ назвала його заяву "маніпуляцією"
СБУ спростувала заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про стягування "українських радикалів" до білоруського кордону
Про це інформує пресслужба СБУ, передає РБК-Україна.
Олександр Лукашенко 17 січня сказав, що Україна нарощує сили на кордоні, використовуючи підрозділи з "націоналістів-радикалів".
"Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами", - додав самопроголошений президент Білорусі.
У СБУ спростували цю інформацію.
"Окремо підкреслюємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків і представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито "похлєщє, ніж натовські солдати" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією і частиною інформаційної війни проти України", - повідомили у відомстві.
- Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко анонсував на лютий спільні білорусько-російські військові навчання, зокрема, біля українського кордону.
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