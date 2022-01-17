Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні "радикалів" до кордону. СБУ назвала його заяву "маніпуляцією"

Про це інформує пресслужба СБУ, передає РБК-Україна.



Олександр Лукашенко 17 січня сказав, що Україна нарощує сили на кордоні, використовуючи підрозділи з "націоналістів-радикалів".



"Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що будуть боротися з мігрантами", - додав самопроголошений президент Білорусі.



У СБУ спростували цю інформацію.



"Окремо підкреслюємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків і представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито "похлєщє, ніж натовські солдати" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією і частиною інформаційної війни проти України", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко анонсував на лютий спільні білорусько-російські військові навчання, зокрема, біля українського кордону.

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