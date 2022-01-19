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Заяви щодо вторгнення РФ в Україну - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі

19 січня, 2022 середа
16:21
війна з Росією МЗС Білорусі

У Міністерстві закордонних справ Білорусі назвали "набором фантазій і страшилок" повідомлення США щодо можливого вторгнення РФ в Україну з їхньої території

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, передає Еспресо.TV.

"Дивовижний набір фантазій і страшилок. До того ж зроблений цілком навмисно, навіть анонімна форма подачі говорить про це. Досить точно, хоча й дипломатично, російські колеги охрестили такі речі дезінформацією", - зауважив прессекретар. 

Він зазначив, що США нібито "на системній основі останніми тижнями різними способами вкидають брехню в інформаційний простір".

"Цілком ясно, що вони це роблять для нагнітання обстановки, внесення напруженості, в тому числі туди, де її немає. Стандартна тактика. Це потрібно США для виправдання низки своїх незаконних дій та реваншу за всі відверті провали останнього часу. Незрозуміло тільки, чому вони вважають всіх навколо дурнішими за себе і розраховують, що ці заїжджені прийоми знову пройдуть", - підсумував Глаз.
 

  • Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.
  • Олексанлр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
  • До Білорусі почали прибувати військові РФ для перевірки сил реагування.
  • Представник Держдепу Барбара Ашер заявила, що США стурбовані перекиданням військ РФ до Білорусі.

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