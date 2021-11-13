Лукашенко заявив про намір розташувати на кордоні з Україною російські "Іскандери"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проситиме у Росії надати ракетні комплекси "Іскандер"
Про це повідомляє БелТА.
За словами Олександра Лукашенка, він звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням про постачання кількох оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які він хоче розташувати на кордоні з Україною та Польщею.
"Зараз тормошу вашого президента, мені треба тут наші ці 500-кілометрові ракетні установки", – сказав Лукашенко та уточнив, що йдеться про "Іскандери".
"Мені треба кілька дивізіонів на західному, на південному напрямку, нехай стоять. Це 500 км, наш "Полонез" - до 300. Ми бачимо, де і ракетою треба завдати удару, і "Точку" задіяти, і " Бук-МБ", - сказав Лукашенко.
- Нагадаємо, 13 листопада прикордонна охорона Польщі заявила про безпосередню причетність білоруської армії до провокацій на кордоні з Польщею.
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