Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну вони не будуть, бо їм "нічого там робити"

Однак, як заявив Лекашенко, через це вступати у війну він не збирається, передає "Еспресо. TV".

"Я вас попереджав, що нас штовхатимуть у цю операцію, у цю війну… Свідченням цього є буквально два дні тому вночі черговий пуск на територію нашої Білорусі - удар по нашій території - ракетою "Точка-У", яку ми успішно з росіянами перехопили і знищили над Прип'яттю. Десь там біля річки валяється", - сказав Лукашенко.

Також самопроголошений президент Білорусі наголосив, що він не збирається "вплутуватися" у війну.

"Найголовніше, як військовим вам говорю, у цьому немає жодної необхідності. Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати? … Тому нам там робити нічого. І нас туди не кличуть", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь нарощує присутність військового контингенту на кордоні з Україною, - Генштаб

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