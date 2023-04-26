Лунін пропустив 4 голи у матчі "Жирона" - "Реал" в Ла Лізі: Циганков без результативних дій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Реала" з рахунком 4:2. Покер за "Жирону" оформив Валентін Кастельянос, аргентинець став першим гравцем у 21 столітті, який забив мадридцям 4 голи в одному матчі.

За "Реал" сьогодні відзначились Вінісіус Жуніор та Лукас Васкес. Весь матч у воротах провів українець Андрій Лунін.

Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 72 хвилини, але результативними діями не відзначився.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" займає друге місце і за 7 матчів до кінця чемпіонату відстає від "Барселони" на 11 очок.

"Жирона" піднялась на дев'яту сходинку. До єврокубкової зони лише 6 балів.

Ла Ліга

31-й тур

26 квітня

"Жирона" - "Реал" 4:2

Голи: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - В. Жуніор, 34, Васкес, 85