Лунін пропустив 4 голи у матчі "Жирона" - "Реал" в Ла Лізі: Циганков без результативних дій
У 31-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" сенсаційно поступився "Жироні" в українському дербі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Реала" з рахунком 4:2. Покер за "Жирону" оформив Валентін Кастельянос, аргентинець став першим гравцем у 21 столітті, який забив мадридцям 4 голи в одному матчі.
За "Реал" сьогодні відзначились Вінісіус Жуніор та Лукас Васкес. Весь матч у воротах провів українець Андрій Лунін.
Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 72 хвилини, але результативними діями не відзначився.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" займає друге місце і за 7 матчів до кінця чемпіонату відстає від "Барселони" на 11 очок.
"Жирона" піднялась на дев'яту сходинку. До єврокубкової зони лише 6 балів.
Ла Ліга
31-й тур
26 квітня
"Жирона" - "Реал" 4:2
Голи: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - В. Жуніор, 34, Васкес, 85
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.52
Купівля 37.52Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 41.03Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе