Лунін зіграє за "Реал" у фіналі клубного ЧС, для цього треба перемогти "Аль-Ахлі"

Про це повідомляє Relevo.

Сьогодні, 8 лютого, мадридський "Реал" зіграє "Аль-Ахлі" у півфіналі клубного ЧС. Тібо Куртуа гарантовано пропустить цей матч.

За відсутності бельгійця ворота "Реалу", ймовірно, захищатиме Андрій Лунін, який є другим номером команди. Це стосується і фінального матчу, якщо "Реал" туди вийде.

У клубі вирішили не ризикувати Куртуа, оскільки можлива участь у турнірі може погіршити пошкодження м’яза стегна. Бельгійського голкіпера планують виключити зі заявки команди на ЧС.

Куртуа травмувався 5 лютого на розминці перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Мальорки", а його у воротах замінив Лунін. "Реал" зазнав поразки з рахунком 0:1.

Загалом українець в нинішньому сезоні провів за "Реал" 8 матчів у різних турнірах та пропустив 5 голів.

Мадридці у півфіналі клубного ЧС у Марокко зіграють з "Аль-Ахлі" з Єгипту. Матч відбудеться сьогодні, 8 лютого. Початок о 21:00.