Лунін зіграє за "Реал" у фіналі клубного ЧС, для цього треба перемогти "Аль-Ахлі"
Воротар мадридського "Реала" Тібо Куртуа у будь-якому випадку не зіграє у фіналі клубного чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Relevo.
Сьогодні, 8 лютого, мадридський "Реал" зіграє "Аль-Ахлі" у півфіналі клубного ЧС. Тібо Куртуа гарантовано пропустить цей матч.
За відсутності бельгійця ворота "Реалу", ймовірно, захищатиме Андрій Лунін, який є другим номером команди. Це стосується і фінального матчу, якщо "Реал" туди вийде.
У клубі вирішили не ризикувати Куртуа, оскільки можлива участь у турнірі може погіршити пошкодження м’яза стегна. Бельгійського голкіпера планують виключити зі заявки команди на ЧС.
Куртуа травмувався 5 лютого на розминці перед матчем чемпіонату Іспанії проти "Мальорки", а його у воротах замінив Лунін. "Реал" зазнав поразки з рахунком 0:1.
Загалом українець в нинішньому сезоні провів за "Реал" 8 матчів у різних турнірах та пропустив 5 голів.
Мадридці у півфіналі клубного ЧС у Марокко зіграють з "Аль-Ахлі" з Єгипту. Матч відбудеться сьогодні, 8 лютого. Початок о 21:00.
- 5 лютого стало відомо, що у півфіналі клубного чемпіонату світу "Реал" зіграє з "Аль-Ахлі".
- 7 лютого у першому півфіналі "Фламенго" програв "Аль-Хілялю".
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