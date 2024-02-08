"Крим: у діалозі століть": у Львівській національній галереї відкривається виставка
З нагоди 10-ї річниці окупації Криму й другої річниці героїчного опору українського народу повномасштабній агресії Росії відбудеться виставка "Крим: у діалозі століть". Вона триватиме з 10 лютого до 10 березня
Це спільний проєкт Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, Меджлісу кримськотатарського народу та Громадської організації "Кримський інститут стратегічних досліджень".
Еспресо - інформаційний партнер події.
Пленерні етюди із серії "Кримські сонети" Яна Ціонглінського, триптих "Гробниця ханів у Бахчисараї" Влодзімєжа Наленча, твори подружжя Романа та Марґіт Сельських, написані у Криму, зі збірки Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького доповнено сучасними роботами живопису і кераміки, виконаними у рамках культурно-мистецького проєкту "ZINCIR/ЛАНЦЮГ ‒ ЛАНКИ ПАМ'ЯТІ" за підтримки Українського культурного фонду, що реконструюють побут кримських татар початку ХХ ст.
Жанрові роботи художника Дмитра Доценка відтворюють епізоди мирного життя кримських татар одного із "маалє" (кримськотатарською ‒ район міста) на своїй Батьківщині, в ареалі глибинної й досі досконало не пізнаної культури корінного народу України. Живописні твори поєднані з репліками кримськотатарського керамічного посуду XVIII ‒ XX ст., виконаними заслуженим майстром народної творчості України Рустемом Скибіним.
В одній з експозиційних зал виставки за посередництвом відео відтворено "Весільний обряд кримських татар".
Організатори запрошують пізнати наш Крим у діалозі минулого і сьогодення, єдності культур і традицій. Багатство кольорів, фактур, звуків та ароматів сприяє зануренню в атмосферу півострова.
Відкриття виставки "Крим: у діалозі століть" відбудеться 10 лютого 2024 року о 14:00 год. у виставкових залах відділу "Палац Лозинського".
Після офіційної частини відкриття виставки о 15:00 год. відбудеться авторська екскурсія Рустема Скибіна, а о 16:00 год. - презентація кількох відеороликів із серії "12 міфів про Крим" проєкту "ZINCIR/ЛАНЦЮГ ‒ ЛАНКИ ПАМ'ЯТІ" та зустріч з їх авторами.
Виставка триватиме до 10 березня 2024 року.
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