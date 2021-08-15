"Львів" та "Олександрія" через нереалізований пенальті зіграли внічию в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Львів" мав шанси вийти вперед ще на самому початку зустрічі, але Альваро Тавареш не зумів реалізувати пенальті. Львів'яни все-таки вийшли вперед, це трапилось наприкінці першого тайму. Реннан перетворив свій момент у гол.



"Олександрія" врятувалась від поразки на 53-й хвилині. Відзначився новачок команди Клаудіо Спінеллі. Для аргентинського нападника це перший гол за цей клуб.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



15 серпня



Реннан, 45+3 - Спінеллі, 53Нереалізований пенальті: Тавареш, 14