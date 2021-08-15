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Головна Спорт "Львів" та "Олександрія" через нереалізований пенальті зіграли внічию в УПЛ

"Львів" та "Олександрія" через нереалізований пенальті зіграли внічию в УПЛ

15 серпня, 2021 неділя
21:27
Спорт "Львів" - "Олександрія"

У 4-му турі чемпіонату України з футболу "Львів" переміг "Олександрію"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Львів" мав шанси вийти вперед ще на самому початку зустрічі, але Альваро Тавареш не зумів реалізувати пенальті. Львів'яни все-таки вийшли вперед, це трапилось наприкінці першого тайму. Реннан перетворив свій момент у гол.

"Олександрія" врятувалась від поразки на 53-й хвилині. Відзначився новачок команди Клаудіо Спінеллі. Для аргентинського нападника це перший гол за цей клуб.

Українська Прем'єр-ліга

4-й тур

15 серпня
 

"Львів" - "Олександрія" 1:1

Голи: Реннан, 45+3 - Спінеллі, 53

Нереалізований пенальті: Тавареш, 14

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