Тарас Чубай виступить на сцені Львівської національної опери

Про це повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Еспресо - інформаційний партнер події.

В анонсі події зазначається, що на гостей події очікують улюблені та найкращі хіти з репертуару артиста, серед яких "Вона", "Коли до губ Твоїх...", "Ти втретє цього літа зацвітеш" та безліч інших.

Спеціальним гостем вечора стане Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик".

Також в інформації про подію зазначається, що всі квитки, придбані на подію 1 січня, залишаються дійсними.

“Для нас справа честі допомогти нашим артистам і глядачам, котрі стали жертвами аферистів, що спекулюють на війні. Тож не пропустіть найочікуваніший музичний захід сезону та долучайтеся до вечора, наповненого яскравими емоціями та неперевершеним звучанням!” – запрошують на подію організатори VINIL Concert agency.

Нагадаємо, концерт Тараса Чубая у Львівській національній опері мав відбутися 1 січня. Втім, її попередній організатор Тарас Доненко (компанія StarLabel) зник напередодні свят із майже усіма коштами, отриманими з продажу квитків на концерти, що унеможливило оплату оренди концертних залів, апаратури та роботи персоналу.

Квитки доступні на офіційному сайті