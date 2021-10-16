Ляшко розповів, доки українцям доведеться носити маски

Про це Ляшко сказав у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами в Україні занадто мала кількість вакцинованих, аби нехтувати протиепідемічними заходами.

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте доженемо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбутися масок на обличчі, чи ні. Бо сьогодні питання в тому, що при малій кількості вакцинованих знімати маску і потім перепровіряти ковідний сертифікат, вакцинований, не вакцинований... І плюс вакцинований, ми говоримо, 100% захищається від середньої тяжкості і важкого перебігу", - сказав Ляшко.

Він додав, що вакциновані двома дозами також мають носити маски в громадських місцях.