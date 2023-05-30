Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

"Я хотів би зазначити цікаву інформацію з тимчасово окупованої території. Фактично, люди, які виїхали в евакуацію і не повернулись в перші дні - їх сьогодні не пускають назад у свої громади. Їх житло, їх квартири заселені російськими військовими. Це ще одна ціль цієї так званої евакуації", - розповів він.