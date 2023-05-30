Людей, які поїхали в "евакуацію" у Запорізькій області, не пускають назад у громади, - депутат облради
Росіяни не пускають додому людей, які виїхали у псевдоевакуацію у Запорізькій області - туди заселяють окупантів
Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.
"Я хотів би зазначити цікаву інформацію з тимчасово окупованої території. Фактично, люди, які виїхали в евакуацію і не повернулись в перші дні - їх сьогодні не пускають назад у свої громади. Їх житло, їх квартири заселені російськими військовими. Це ще одна ціль цієї так званої евакуації", - розповів він.
- Окупанти у Запорізькій області планують "евакуйовувати" українців до Тюмені та Уфи.
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