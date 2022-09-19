Люди масово покидають окуповані міста Херсонщини, - журналіст Батурін
Журналіст Олег Батурін розповів, що велика кількість українців покинули окуповану Нову Каховку та сусідні населені пункти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З Голої Пристані виїхало більше ніж 80% населення. Люди продовжують масово покидати Херсонщину, тому що російські окупанти розміщують військові арсенали у цивільних об’єктах, навчальних закладах, посеред приватного сектора. Люди розуміють, що це небезпечно", - додав Батурін.
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