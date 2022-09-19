Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З Голої Пристані виїхало більше ніж 80% населення. Люди продовжують масово покидати Херсонщину, тому що російські окупанти розміщують військові арсенали у цивільних об’єктах, навчальних закладах, посеред приватного сектора. Люди розуміють, що це небезпечно", - додав Батурін.

17 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові на Херсонщині затопили в Дніпрі 9 залізничних вагонів, щоб полегшити шлях для можливого відступу через річку.

Військові експерти зі США прогнозують, що Україна найближчими тижнями може звільнити від росіян окуповану західну частину Херсонської області

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb