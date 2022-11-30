"Люди мають право знати": Зеленський назвав відповідальними за графіки відключень електрики місцеву владу та енергокомпанії
Президент Володимир Зеленський заявив, що за попередження населення про відключення електрики відповідають енергокомпанії та місцева влада
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.
За словами президента, станом на вечір 30 листопада без електрики залишаються близько 6 млн абонентів у більшості областей України та у Києві.
"Станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях", - сказав Зеленський.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що дефіцит електроенергії в столиці знизився до 30%, але про планові відключення говорити зарано.
- В Офісі президента заявили, що деокупований Херсон забезпечено електрикою на 65%.
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