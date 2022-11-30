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"Люди мають право знати": Зеленський назвав відповідальними за графіки відключень електрики місцеву владу та енергокомпанії

30 листопада, 2022 середа
23:39
Економіка Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за попередження населення про відключення електрики відповідають енергокомпанії та місцева влада

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - сказав Зеленський.

За словами президента, станом на вечір 30 листопада без електрики залишаються близько 6 млн абонентів у більшості областей України та у Києві.

"Станом на сьогоднішній вечір близько 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях", - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський
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