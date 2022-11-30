Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово була без світла. Зараз ситуація покращилася: дефіцит становить не 50%, а вже 30-35%", - сказав він.

При цьому, за словами міського голови, Київ перебуває у спільній енергосистемі з іншими регіонами України, тож ситуація залишається непевною і про планові відключення говорити зарано.

"Поки що, на жаль, ми не можемо говорити про планові відключення. Ми працюємо для того, щоби стабілізувати електропостачання по всій країні. Поки що відключення є позаплановими", - наголосив Кличко.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.

Нардеп Андрій Герус заявив, що до кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться.

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