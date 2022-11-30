У Києві дефіцит електроенергії знизився до 30%, але про планові відключення говорити зарано, - Кличко
У столиці знизився дефіцит електроенергії, але для містян і надалі діятимуть екстрені відключення світла, про планові говорити зарано
Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в ефірі телеканалу "Київ".
"Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово була без світла. Зараз ситуація покращилася: дефіцит становить не 50%, а вже 30-35%", - сказав він.
При цьому, за словами міського голови, Київ перебуває у спільній енергосистемі з іншими регіонами України, тож ситуація залишається непевною і про планові відключення говорити зарано.
"Поки що, на жаль, ми не можемо говорити про планові відключення. Ми працюємо для того, щоби стабілізувати електропостачання по всій країні. Поки що відключення є позаплановими", - наголосив Кличко.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.
- Нардеп Андрій Герус заявив, що до кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе