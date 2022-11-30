Про це в ефірі телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Він зазначив, що для відновлення роботи енергосистеми Україна закуповує нове обладнання та отримує від західних партнерів як безоплатну допомогу.

"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше ніж 6 місяців”, – сказав Герус.

За його словами, Україна поки що ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.

Міненерго повідомляє про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.

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