До кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться, - Герус
На ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури України треба близько пів року
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Він зазначив, що для відновлення роботи енергосистеми Україна закуповує нове обладнання та отримує від західних партнерів як безоплатну допомогу.
"Обладнання, яке знаходиться на складах у наших європейських партнерів, вже їде в Україну, його швидко передають. Однак протягом цієї зими відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури неможливо. Українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів, в Європі немає такої кількості обладнання, яку потребує Україна, для його виготовлення необхідно не менше ніж 6 місяців”, – сказав Герус.
За його словами, Україна поки що ремонтує об'єкти власними силами, а дефіцит електроенергії компенсує почерговими відключеннями.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.
- Міненерго повідомляє про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.
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