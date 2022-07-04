Люди навчилися розбиратися в тих речах, про які ніколи й не думали. Вибухотехнік з Рівного розповів, як доводиться розміновувати країну

Про це повідомили в Telegram каналі Суспільного Рівне.

4 липня відзначають День Національної поліції й саме з цього приводу Марчук розповів про свій досвід роботи на Київщині. Олександр Марчук був у населених пунктах, з який українські військові вигнали ворога.

Повідомляється, що загарбники мінували тіла цивільних українців і квартири, в які увірвались і жили там якийсь час. Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби поліції, рівнянин Олександр Мамчур. Він із колегами працювали на деокупованих територіях.

Також Олександр Мамчур повідомив, що місцеве населення дуже допомагало в знаходженні зброї, а також через певний час проживання на територіях, звідки вигнали росіян, навчилися розбиратися в видах зброї.

"Війна призводить людей до такого стану, коли люди самі починають розбиратися в тих речах, про які вони навіть ніколи й не думали", - коментує він.

Нагадаємо, що 4 липня Європейський Союз повідомив, що має намір створити платформу для координації дій щодо відновлення України після війни з РФ.

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