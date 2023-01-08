Люди Онуфрія бояться "зурочення" й захищають себе "бойовою магією", - Соня Кошкіна

Про це йдеться в її колонці на порталі LB.ua.

"В ніч з шостого на сьоме січня на могилі блаженнішого Володимира було знайдено два білих клобуки... Клобук - це такий спеціальний головний убір, який зазвичай носять митрополити", - зазначає журналістка.

"Тут треба пояснити, що в Лаврі, на жаль, чимало публіки, яка не просто щиро вірить, а реально практикує всілякі забобони, типу "обряди" і таке інше. Павло (Лебідь), він же - Паша (Мерседес) - перший і головний із них (але не єдиний). Коли на чиїсь могилі залишають якісь предмети, що теоретично можуть асоціюватися з людиною (в даному випадку білий клобук - вбрання митрополита), це щось на кшталт "зурочення". Типу "зжити людину зі світу", - пояснює Соня Кошкіна.

"Коли про знахідку стало відомо Павлу (Лебедю), він, за словами свідків (а їх було чимало), натурально перелякався. Дуже сильно перелякався. Бо одразу взяв це на свій рахунок. Мовляв, хтось з близького кола хоче його знищити", - продовжує журналістка.

За її словами, знахідки митрополит церкви Московського патріархату Павло (Лебідь), якій до 1 січня була підконтрольна уся Києво-Печерська лавра, а зараз - тільки Нижня Лавра, де й розташована могила Володимира (Сабодана), сприйняв як загрозу для себе та для свого безпосереднього керівника, предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія (Березовського).

"А оскільки сам Павло в "зурочення" і подібну муть дуже вірить, він і перелякався", - пише Соня Кошкіна.

Після цього, як стверджує журналістка, за розпорядженням митрополита Павла знейдені клобуки вирішено було спалити.

"Добре, дуже хотілося спалити, але чому - на могилі? Чому кудись в кущі не віднесли. Бо йдеться про чортів шаманізм. Згідно з правилами "вуду" - чи як правильно назвати таку "обрядовість" - "подарунок" не можна переміщувати (бажано взагалі його не торкатися), а необхідно знищити саме на місці. Саме тому лаврському келарю Філарету було доручено облити знахідку бензином (чи якоюсь іншою паливною сумішшю, ми бачимо її на відео в пластиковій каністрі) і підпалити. На відео (з мережі - ред.) ясно чути голоси ще двох співучасників (можливо, один із них – автор зйомки). Один говорить Філарету "обережно", інший - "бороду не спали", - описує подальші події Соня Кошкіна.

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"Дії келарія Філарета підпадають під статтю Кримінального кодексу про вандалізм та знущання над місцем захоронення. Ніяк інакше це назвати не можна. Вочевидь, він має бути допитаний правоохоронними органами (також – встановлені і допитані його спільники) і свідчити про те, від кого отримав злочинний наказ", - впевнена журналістка.

"З великою долею вірогідності, в подальшому ця "цеглинка" ляже до фундаменту вирішення долі Нижньої Лаври. Яку на сьогодні все ще продовжує безстроково орендувати МП, але у держави (читай: власника майна) до аспектів цієї "оренди" безліч запитань. Від ведення господарської діяльності (забудов, надбудов, прибудов тощо) до от таких от актів вандалізму", - підсумовує Соня Кошкіна.

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