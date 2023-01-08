З релігієзнавчої точки зору, це — локалізація культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний засіб заподіяти зло. Очевидно, що малися на увазі митрополити Симеон та Олександр, які перейшли з УПЦ до ПЦУ.

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Після спалення клобуків у Лаврі, зрозуміло, що позбавлення сану священників, які переходять з УПЦ МП в ПЦУ, — це така собі "бойова магія", а канони та саме християнство тут ні до чого

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Поганський обряд у Лаврі — своєрідна чорна меса — це частина ширшого явища. Саме апеляцією до магічної свідомості священноначалля УПЦ хоче зупинити перехід своїх кліриків до ПЦУ. З цією метою воно масово та автоматично позбавляє сану всіх, хто туди переходить. Я довго не міг собі пояснити, навіщо їм така неадекватна канонічна міра. А тепер, після спалення клобуків у Лаврі, зрозумів, що позбавлення сану — це така собі "бойова магія", а канони та саме християнство тут ні до чого.

Джерело

Про автора. Кирило Говорун, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я", професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Екуменічного інституту Гаффінгтон

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