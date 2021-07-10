Люди стрибали у воду. На фестивалі у Коростені вибухнули каністри з бензином
У Коростені в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала пізно увечері, 9 липня 2021 року, сталась надзвичайна подія
Поруч з піротехнікою стався вибух, є постраждалі, передає Еспресо.TV.
Про це порталу Коростень.today розповіли містяни, які там відпочивали та зняли все на відео.
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"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті (на конструкції під багаття, - ред.) сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другий, що був згори, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли очевидці з місця події.
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Як наголошується, вибух був настільки сильний, що у людей в районі водоканалу затрусились шибки у вікнах.
Обережно! На відео присутнє лихослів'я
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