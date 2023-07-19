"Людина-павук" Том Холланд заявив, що Ломаченко є його улюбленим боксером
Зірка фільму "Людина-павук" Том Холланд зізнався, що Василь Ломаченко є улюбленим боксером актора
Про це актор сказав на подкасті Джея Шетті.
Холланд прокоментував поразку ексчемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка у бою проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (до 61,2 кг).
"Я бачу, що загальна думка така, що він переміг Хейні, але судді віддали перемогу в інший бік. Він мій улюблений боксер. У своєму останньому бою він програв. Все склалося проти нього. Тому я запитую себе, чи будуть вони битися знову? Це проблема боксу. Чи будуть вони битися знову? Це непроста справа, на відміну від UFC, де якщо бійці хочуть битися, вони будуть битися", - заявив Том Холланд, який грає Пітера Паркера у серії фільмів "Людина-павук".
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
- Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів, що боксер з України має намір продовжувати кар'єру після поразки від Девіна Хейні.
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