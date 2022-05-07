Людям не варто повертатись на щойно деокуповані території, це допоможе уникнути жертв, — командир спецпідрозділу "Азов"
Командир харківського спецпідрозділу "Азову" Констянтин Немічев наголосив при відступі окупанти починають щільно обстрілюють артилерією на деокупованих українських територіях
"Коли росіяни відступають, вони починають дуже щільно працювати артилерією по тих територіях, де вони були. Тож там можуть бути жертви, яких можна було б уникнути", – сказав Немічев в етері телеканалу Еспресо.
Командир додав, блокпост на в’їзд на деокуповану територію повноцінно відкривається лише тоді, коли загроза з боку окупантів ліквідована, натомість виїхати з небезпечних ділянок Харківщини завжди можна.
"Коли ми розуміємо, що відкинули ворога, відкриваємо блокпост на заїзд. Натомість виїзд з небезпечних територій до самого Харкова завжди відкритий. Місто приймає та розселяє людей", – сказав Немічев.
- Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Напередодні, 6 травня російські окупанти за добу тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару
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