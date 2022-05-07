Людям не варто повертатись на щойно деокуповані території, це допоможе уникнути жертв, — командир спецпідрозділу "Азов"

"Коли росіяни відступають, вони починають дуже щільно працювати артилерією по тих територіях, де вони були. Тож там можуть бути жертви, яких можна було б уникнути", – сказав Немічев в етері телеканалу Еспресо.



Командир додав, блокпост на в’їзд на деокуповану територію повноцінно відкривається лише тоді, коли загроза з боку окупантів ліквідована, натомість виїхати з небезпечних ділянок Харківщини завжди можна.



"Коли ми розуміємо, що відкинули ворога, відкриваємо блокпост на заїзд. Натомість виїзд з небезпечних територій до самого Харкова завжди відкритий. Місто приймає та розселяє людей", – сказав Немічев.



Українські військові перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Напередодні, 6 травня російські окупанти за добу тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару

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