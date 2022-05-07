Рашисти завдали ракетного удару по Харкову

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.

"За минулу добу здійснили три обстріли Харкова із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район. По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - написав Синєгубов.

Він додав, що після обстрілу музею Григорія Сковороди у Сковородинівці найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.

6 травня окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb