Рашисти завдали ракетного удару по Харкову
Російські окупанти за добу, 6 травня, тричі обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню та завдали по місту ракетного удару
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
"За минулу добу здійснили три обстріли Харкова із РСЗВ та артилерії. Постраждали Північна Салтівка та Індустріальний район. По Силах оборони Харкова рашисти завдали і ракетного удару. Українські захисники утримують свої позиції та дають гідну відсіч противнику", - написав Синєгубов.
Він додав, що після обстрілу музею Григорія Сковороди у Сковородинівці найцінніші експонати колекції вдалося врятувати, їх перемістили заздалегідь в безпечне місце.
- 6 травня окупанти знищили Національний літературно-меморіальний музей Сковороди у селі Сковородинівка біля Харкова.
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