Людям з Азовсталі необхідна термінована евакуація, багатьом з них загрожує ампутація кінцівок та смерть, — волонтерка Оксана Корчинська
Волонтерка Оксана Корчинська наголосила, що поранених необхідно терміново вивозити
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Коли нам дали перший "коридор" 16-17 березня і ми поетапно вивозили поранених дітей, то на той час вони лежали уже понад 20 днів під бомбардуваннями та були у жахливому стані. Мова йде про дітей, які вже мали ампутацію або їм вона загрожувала", – сказала Корчинська.
Волонтерка наголосила, що пораненим людям, які перебувають в окупації на Азовсталі потребують уже не першої медичної допомоги, адже там вони її отримують, а саме спеціалізованої медичної помочі.
"Більшість поранених потребують термінових операцій, якщо зараз не допомогти цим людям, вони просто будуть помирати", – наголосила волонтерка.
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Напередодні військовослужбовці полку "Азов", які протистоять російським окупантам у Маріуполі, передали фото з військового шпиталю на заводі "Азовсталь", де вони перебувають разом із цивільними маріупольцями
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Раніше, 25 квітня, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок і дітей та понад 500 поранених.
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