"Люксембург, Люксембург", "20 днів у Маріуполі" та інші: оголошено претендентів на премію "Кіноколо 2023"

Про це йдеться у повідомленні Київського тижня критики.

Номінації "Кінокола" та претенденти на перемогу в цих категоріях:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

"Довбуш", реж. Олесь Санін;

"Люксембург, Люксембург", реж. Антоніо Лукіч;

"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;

"Степне", реж. Марина Врода.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик;

"ГКЧП", реж. Аркадій Непиталюк;

"Жива", реж. Владлен Одуденко;

"Це побачення", реж. Надія Парфан.

Найкращий документальний фільм:

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов;

"Залізні метелики", реж. Роман Любий;

"Звідки куди" реж. Мачек Хамела;

"Ми не згаснемо", реж. Аліса Коваленко.

Найкращий анімаційний фільм:

"Весна", реж. Микита Лиськов;

"Мавка. Лісова пісня", реж. Олександра Рубан, Олег Маламуж;

"Маріуполь. Сто ночей", реж. Софія Мельник;

"Мокош", реж. Анна Дудко.

Відкриття року:

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов;

"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;

"Назавжди-Назавжди", реж. Анна Бурячкова;

"Степне", реж. Марина Врода.

Найкраща режисура:

Марина Врода ("Степне");

Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");

Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада");

Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі").

Найкращий актор:

Олександр Максяков ("Степне");

Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");

Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада");

Сергій Стрельников ("Довбуш").

Найкраща акторка:

Ніна Антонова ("Степне");

Ксенія Хижняк ("Я, Ніна");

Карина Химчук ("Ти мене любиш?");

Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди").

Найкращий сценарій фільму:

Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне");

Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");

Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?");

Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада").

За досягнення:

Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олена Гончарук ("Довженко-центр") — за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно";

Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк — за кураторство кінофестивалю "6-й Київський тиждень критики";

Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман, Тетяна Деркач ("Довженко-центр") — за програму "Мультфільм тижня. Перший сезон";

Наталія Серебрякова — за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.

Лідерами за кількістю номінацій стали: "Степне" (6 номінацій); "Ля Палісіада" (5 номінацій); "Люксембург, Люксембург" (4 номінації); "20 днів у Маріуполі" (3 номінації).