"Люксембург, Люксембург", "20 днів у Маріуполі" та інші: оголошено претендентів на премію "Кіноколо 2023"
Оголошено претендентів на отримання нагород VI Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 10 номінаціях. Церемонія нагородження переможців відбудеться 12 жовтня
Про це йдеться у повідомленні Київського тижня критики.
Номінації "Кінокола" та претенденти на перемогу в цих категоріях:
Найкращий повнометражний ігровий фільм:
"Довбуш", реж. Олесь Санін;
"Люксембург, Люксембург", реж. Антоніо Лукіч;
"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;
"Степне", реж. Марина Врода.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик;
"ГКЧП", реж. Аркадій Непиталюк;
"Жива", реж. Владлен Одуденко;
"Це побачення", реж. Надія Парфан.
Найкращий документальний фільм:
"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов;
"Залізні метелики", реж. Роман Любий;
"Звідки куди" реж. Мачек Хамела;
"Ми не згаснемо", реж. Аліса Коваленко.
Найкращий анімаційний фільм:
"Весна", реж. Микита Лиськов;
"Мавка. Лісова пісня", реж. Олександра Рубан, Олег Маламуж;
"Маріуполь. Сто ночей", реж. Софія Мельник;
"Мокош", реж. Анна Дудко.
Відкриття року:
"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов;
"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;
"Назавжди-Назавжди", реж. Анна Бурячкова;
"Степне", реж. Марина Врода.
Найкраща режисура:
Марина Врода ("Степне");
Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");
Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада");
Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі").
Найкращий актор:
Олександр Максяков ("Степне");
Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");
Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада");
Сергій Стрельников ("Довбуш").
Найкраща акторка:
Ніна Антонова ("Степне");
Ксенія Хижняк ("Я, Ніна");
Карина Химчук ("Ти мене любиш?");
Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди").
Найкращий сценарій фільму:
Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне");
Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");
Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?");
Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада").
За досягнення:
Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олена Гончарук ("Довженко-центр") — за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно";
Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк — за кураторство кінофестивалю "6-й Київський тиждень критики";
Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман, Тетяна Деркач ("Довженко-центр") — за програму "Мультфільм тижня. Перший сезон";
Наталія Серебрякова — за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.
Лідерами за кількістю номінацій стали: "Степне" (6 номінацій); "Ля Палісіада" (5 номінацій); "Люксембург, Люксембург" (4 номінації); "20 днів у Маріуполі" (3 номінації).
- Українська кіноакадемія оголосила переможців VI Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля".
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