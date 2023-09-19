Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура "Люксембург, Люксембург", "20 днів у Маріуполі" та інші: оголошено претендентів на премію "Кіноколо 2023"

"Люксембург, Люксембург", "20 днів у Маріуполі" та інші: оголошено претендентів на премію "Кіноколо 2023"

19 вересня, 2023 вiвторок
14:59
Культура герої фільм "Люксембург, Люксембург"

Оголошено претендентів на отримання нагород VI Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 10 номінаціях. Церемонія нагородження переможців відбудеться 12 жовтня

Про це йдеться у повідомленні Київського тижня критики.

Номінації "Кінокола" та претенденти на перемогу в цих категоріях:

Найкращий повнометражний ігровий фільм:

"Довбуш", реж. Олесь Санін;
"Люксембург, Люксембург", реж. Антоніо Лукіч;
"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;
"Степне", реж. Марина Врода.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик;
"ГКЧП", реж. Аркадій Непиталюк;
"Жива", реж. Владлен Одуденко;
"Це побачення", реж. Надія Парфан.

Найкращий документальний фільм:

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов;
"Залізні метелики", реж. Роман Любий;
"Звідки куди" реж. Мачек Хамела;
"Ми не згаснемо", реж. Аліса Коваленко.

Найкращий анімаційний фільм:

"Весна", реж. Микита Лиськов;
"Мавка. Лісова пісня", реж. Олександра Рубан, Олег Маламуж;
"Маріуполь. Сто ночей", реж. Софія Мельник;
"Мокош", реж. Анна Дудко.

Відкриття року:

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов;
"Ля Палісіада", реж. Філіп Сотниченко;
"Назавжди-Назавжди", реж. Анна Бурячкова;
"Степне", реж. Марина Врода.

Найкраща режисура:

Марина Врода ("Степне");
Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");
Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада");
Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі").

Найкращий актор:

Олександр Максяков ("Степне");
Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург");
Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада");
Сергій Стрельников ("Довбуш").

Найкраща акторка:

Ніна Антонова ("Степне");
Ксенія Хижняк ("Я, Ніна");
Карина Химчук ("Ти мене любиш?");
Єлизавета Цілик ("Назавжди-Назавжди").

Найкращий сценарій фільму:

Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне");
Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург");
Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?");
Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада").

За досягнення:

Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олена Гончарук ("Довженко-центр") — за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно";
Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк — за кураторство кінофестивалю "6-й Київський тиждень критики";
Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман, Тетяна Деркач ("Довженко-центр") — за програму "Мультфільм тижня. Перший сезон";
Наталія Серебрякова — за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.

Лідерами за кількістю номінацій стали: "Степне" (6 номінацій); "Ля Палісіада" (5 номінацій); "Люксембург, Люксембург" (4 номінації); "20 днів у Маріуполі" (3 номінації).

  • Українська кіноакадемія оголосила переможців VI Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Найбільше перемог здобула стрічка "Стоп-Земля".
Новини
Кіно
Україна
Читайте також:
Кирило Буданов
18 вересня, 2023 понедiлок
Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
кадиров
17 вересня, 2023 неділя
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео де він прогулюється, але ЗМІ пишуть, що його літак третю добу у Москві
Верховна Рада
18 вересня, 2023 понедiлок
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.76
    Купівля 37.76
    Продаж 38.53
  • EUR
    Купівля 40.49
    Продаж 41.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 вересня
15:12
Сумщина обстріли 27 жовтня
Росіяни вдарили по Середині-Буді на Сумщині: поранено двох людей
15:08
На фото: аварія
У Києві трамвай переїхав на смерть жінку на Троєщині
15:06
росія обстріляла ринок у Костянтинівц
NYT стверджує, що на ринок в Костянтинівці могла впасти українська ракета. У СБУ та Офісі президента відреагували
15:00
Пресреліз
Мережа АЗК UPG розпочала співпрацю з благодійною місією медичних волонтерів FRIDA Ukraine
14:52
Ракетний комплекс Нептун
КБ "Луч" просить у влади переглянути висновки Держаудитслужби, які "ускладнюють виробництво зброї"
14:43
Оновлено
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні: загинув поліціянт та пасажир
14:30
СБУ викрила дві схеми ухилення від мобілізації на Херсонщині та Прикарпатті
14:04
OPINION
Микола Скиба
Як і з ким правильно трансформувати шкільний простір?
14:03
Ворог обстріляв Куп'янськ
РФ атакувала авіабомбою Куп'янськ: загинули 3 людини
14:01
Глава МЗС Китаю Цінь Ган
Ексглаву МЗС Китаю усунули з посади через позашлюбну дитину в США, - WSJ
14:01
Олег Котенко
Кабмін звільнив Котенка з посади уповноваженого з питань зниклих безвісти
13:53
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 2025 року
13:46
ДТП
Серед пасажирів були українці: в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус
13:45
Оновлено
Азербайджан
Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів" у Карабаху
13:37
Денис Шмигаль
Україна може заборонити імпорт продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини, - Шмигаль
13:20
відключення електроенергії
Укренерго закликало бізнес готуватися до можливих відключень світла – купувати генератори й акумулятори
13:20
Джозеф Байден, саміт НАТО
"На кону демократія": Байден підтвердив, що балотуватиметься на другий президентський термін
13:12
Євробачення 2023
Міжнародна мовна конвенція нагородила "Євробачення" за культурний та суспільний внесок
13:10
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ два нові тактичні кулеметні комплекси
Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ два нові тактичні кулеметні комплекси
13:09
Андрей Пленкович
Хорватія заявила, що залишатиметься транзитною країною для українського зерна, але не імпортуватиме його
12:57
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
Ідеальні для бездоріжжя: Норвегія передасть Україні 50 гусеничних вантажівок М548
12:56
TikTok
Генпрокурори дев’яти штатів США підтримали заборону TikTok
12:48
Ллойд Остін
Росія знищила в Україні 280 тис. тонн зерна, якого б вистачило, щоб прогодувати 10,5 млн людей, - Остін
12:47
На фото: актор серіалу "Берлін"
Netflix показав трейлер серіалу "Берлін" про героя з "Паперового будинку"
12:45
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Почнеться боротьба за Чечню: військовий експерт Притула про події у разі смерті Кадирова
12:39
Маріуполь. Бібліотека
Окупанти зруйнували в Україні понад 220 бібліотек і пошкодили близько 400, – Мінкульт
12:28
Сі Цзіньпін та Путін
Путін у жовтні поїде до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном
12:24
танк Leopard 1
Данія передасть Україні ще 45 танків в рамках раніше анонсованої допомоги
12:18
OPINION
Бутусов
Міністр оборони Умеров звільнив усіх заступників від Резнікова. Що це означає?
12:18
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив про готовність стати посередником у переговорах РФ та України
12:16
Золота дзиґа
"Золота Дзиґа 2023": українська кіноакадемія оголосила переможців премії
12:11
відключення електроенергії
Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено ЛЕП у Нікополі: які ще регіони частково знеструмлено
12:03
OPINION
Михайло Басараб
"Тихий» фронт" у наших тилах
11:56
Ллойд Остін
Танки Abrams ось-ось з'являться на полі бою в Україні, - голова Пентагону Остін на засіданні "Рамштайну"
11:54
Індія може долучитися до реалізації пункту Формули миру Зеленського, який стосується екологічної безпеки
11:51
Михайло Федоров
Державні реєстри та послуги на новому рівні: в Україні запустили Дія.Engine
11:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Львові палає склад після нічної атаки дронів, а Зеленський вперше після початку вторгнення виступить в ООН. Акценти світових ЗМІ 19 вересня
11:27
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
У Німеччині розпочалося 15-те засідання у форматі "Рамштайн"
11:22
Tesla
В Укравтопромі розповіли, які авто українці найбільше купують у 2023 році
11:18
Україна - Північна Македонія
Євро-2024: Збірна України визначилася, де прийматиме Північну Македонію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV