Маасікас про масований ракетний обстріл України 10 лютого: це реакція на успішні візити Зеленського до ЄС
Масований ракетний обстріл РФ по Україні зранку 10 лютого є реакцією на успішні візити президента Володимира Зеленського до низки європейських столиць
Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку. Нібито реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї", - написав він.
"Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає", - додав Маасікас.
- 10 лютого російська армія атакувала Україну ракетами: у кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО.
- Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті.
- Окрім того, Зеленський відвідав британську військову базу, де готуються українські воїни.
- 9 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС.
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