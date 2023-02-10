Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Масовані авіаудари по Україні з раннього ранку. Нібито реакція на дуже успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями, де його зустрічали як члена сім'ї", - написав він.

"Як і у випадку з такими ударами раніше, шансів зламати рішучість українців немає", - додав Маасікас.