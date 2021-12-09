Має силу, міць, досвід, а також велике серце: Ломаченко засипав компліментами Коммі перед їхнім боєм
Український боксер Василь Ломаченко показав, що з повагою ставиться до Річарда Коммі перед їхнім боєм
Про це повідомляє Top Rank Boxing
Перед боєм Ломаченка та Коммі відбулась традиційна прес-конференція.
"Медісон-сквер-гарден" – це особливе місце для мене, тому що протягом моєї кар'єри в мене було багато пам'ятних поєдинків. Це честь для мене, тому що це мека боксу. Я поважаю це. Не можу дочекатися вечора бою. Дякую, Коммі. Ти - сильний боєць. Я гадаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. Річард має силу, міць, досвід, а також велике серце", – сказав українець.
Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде 11 грудня у Нью-Йорку.
Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- Стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.
- 9 грудня український боксер Василь Ломаченко та ганець Річард Коммі провели першу дуель поглядів перед боєм.
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