Має силу, міць, досвід, а також велике серце: Ломаченко засипав компліментами Коммі перед їхнім боєм

Про це повідомляє Top Rank Boxing



Перед боєм Ломаченка та Коммі відбулась традиційна прес-конференція.



"Медісон-сквер-гарден" – це особливе місце для мене, тому що протягом моєї кар'єри в мене було багато пам'ятних поєдинків. Це честь для мене, тому що це мека боксу. Я поважаю це. Не можу дочекатися вечора бою. Дякую, Коммі. Ти - сильний боєць. Я гадаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. Річард має силу, міць, досвід, а також велике серце", – сказав українець.



Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде 11 грудня у Нью-Йорку.



Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.

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