Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів. Відео
Український боксер Василь Ломаченко та ганець Річард Коммі провели першу дуель поглядів перед боєм
Відео дуелі поглядів у Instagram поширила "Трибуна".
Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде 11 грудня у Нью-Йорку.
Українці зможуть переглянути поєдинку на Megogo.
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
- Американський боксер Джервонта Девіс відмовився від титулу WBA в першій напівсередній вазі, аби зосередитися на боях в легкому дивізіоні.
- 9 грудня стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.
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