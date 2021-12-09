Ломаченко та Коммі провели першу дуель поглядів. Відео

Відео дуелі поглядів у Instagram поширила "Трибуна".

Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде 11 грудня у Нью-Йорку.



Українці зможуть переглянути поєдинку на Megogo.

Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.

7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум зазначив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.

Американський боксер Джервонта Девіс відмовився від титулу WBA в першій напівсередній вазі, аби зосередитися на боях в легкому дивізіоні.

9 грудня стало відомо, що Ломаченко після поєдинку з Коммі хоче зустрітися з Камбососом або Хейні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb