"Має важливіше завдання": Піонтковський заявив, що Байден повинен відмовитись від участі у президентських виборах

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

“​"Мені очевидно, що дві місії, які зараз узяв на себе Байден, точніше доля й історія на нього поклали, - головнокомандувача збройних сил США Четвертої світової війни проти сил абсолютного зла та кандидата від Демократичної партії на виборах - суперечать одна одній. Тому що ліволіберальна сторона Демократичної партії, половина її виборців - проти перемоги Ізраїлю та проти перемоги в Україні. Вони належать до Voralche, яка сповідує вину американського імперіалізму перед пригнобленими народами світу тощо", - пояснив Піонтковський.

Політолог зауважив, що Байден має взяти на себе роль світового лідера й очолити боротьбу проти диктаторських режимів

"Щодня до Байдена приходять політтехнологи й говорять, що наші голоси просіли серед мусульман, просіли серед африканського населення, просіли серед лібералів, просіли серед молоді, тому потрібно зробити якусь антиізраїльську прохамасівську заяву. Це ж неможливо. Тому саме час Байдену заявити, що він відмовляється від участі в президентських виборах. Оскільки перед ним стоїть набагато важливіше завдання – перемога США і вільного світу у світовій війні. І ось на виконанні цього завдання він і зосереджує всі зусилля. Інакше він муситиме безперервно в’юнитися перед своїм ліволіберальним крилом і тим самим прирікати США та своїх союзників на поразку", - підсумував він.