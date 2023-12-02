"Має важливіше завдання": Піонтковський заявив, що Байден повинен відмовитись від участі у президентських виборах
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що Джо Байден має відмовитись від участі в президентських виборах, адже перед ним стоїть набагато важливіше завдання – перемога США і вільного світу у світовій війні
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"
“"Мені очевидно, що дві місії, які зараз узяв на себе Байден, точніше доля й історія на нього поклали, - головнокомандувача збройних сил США Четвертої світової війни проти сил абсолютного зла та кандидата від Демократичної партії на виборах - суперечать одна одній. Тому що ліволіберальна сторона Демократичної партії, половина її виборців - проти перемоги Ізраїлю та проти перемоги в Україні. Вони належать до Voralche, яка сповідує вину американського імперіалізму перед пригнобленими народами світу тощо", - пояснив Піонтковський.
Політолог зауважив, що Байден має взяти на себе роль світового лідера й очолити боротьбу проти диктаторських режимів
"Щодня до Байдена приходять політтехнологи й говорять, що наші голоси просіли серед мусульман, просіли серед африканського населення, просіли серед лібералів, просіли серед молоді, тому потрібно зробити якусь антиізраїльську прохамасівську заяву. Це ж неможливо. Тому саме час Байдену заявити, що він відмовляється від участі в президентських виборах. Оскільки перед ним стоїть набагато важливіше завдання – перемога США і вільного світу у світовій війні. І ось на виконанні цього завдання він і зосереджує всі зусилля. Інакше він муситиме безперервно в’юнитися перед своїм ліволіберальним крилом і тим самим прирікати США та своїх союзників на поразку", - підсумував він.
- 21 листопада The Hill із посиланням на результати досліджень групи Harvard CAPS-Harris Poll повідомили, що останні дані соцопитування в США засвідчили помірне зростання рейтингу підтримки Джо Байдена на посаді президента країни, оскільки виборці поставили високі оцінки в питаннях щодо зростання економіки та кількості робочих місць
- 30 листопада в Reuters повідомили, що у Демократичної партії немає "плану Б", якщо Джо Байден з якоїсь причини не зможе взяти участь у президентських виборах у 2024 році
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