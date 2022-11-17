"Маємо бути єдині": Княжицький закликав українську владу будувати демократичні відносини зі ЗМІ
Нардеп Микола Княжицький заявив, що українська влада має будувати демократичні відносини зі ЗМІ, щоб Захід підтримував країну
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Коли треба чесно поговорити, канал "Еспресо" в ОП ніхто не бачить так само, як і інш незалежні медіа, котрі не вихвалятимуть владу. Але зараз у нас є спільний ворог - російські нацисти, які хочуть знищити що владу, то й опозицію. Тому я сподіваюся на те, що влада зрозуміє, що й західну підтримку зможемо дістати, якщо будемо демократично вибудовувати відносини влади й медіа", - наголосив він.
За словами Миколи Княжицького, вимкнення з етеру незалежних телеканалів і позбавлення акредитації медіа - ціна того, що країни НАТО менше підтримують Україну.
- 11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
- 14 листопада військові заявили про порушення журналістами деяких ЗМІ заборони на зйомки в щойно деокупованому Херсоні. Шістьох журналістів планують позбавити акредитації.
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