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Головна війна з Росією "Маємо конкретні результати": Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України

"Маємо конкретні результати": Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України

16 березня, 2023 четвер
18:07
війна з Росією Володимир Зеленський

У четвер, 15 березня, Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з британським прем'єром Ріші Сунаком, обговорювали економічну та оборонну підтримку України

Про це йдеться в телеграм-каналі президента.

Зеленський також заявив, що вже є "конкретні результати".

"Хороша розмова з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!", - пише глава держави.

  • 14 березня лідер США Джо Байден і очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго. Під час неї представники обговорили продовження підтримки України та загрози, які створює КНР.
Володимир Зеленський
Велика Британiя
підтримка України
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