Про це йдеться в телеграм-каналі президента.

Зеленський також заявив, що вже є "конкретні результати".

"Хороша розмова з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!", - пише глава держави.