"Маємо конкретні результати": Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України
У четвер, 15 березня, Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з британським прем'єром Ріші Сунаком, обговорювали економічну та оборонну підтримку України
Про це йдеться в телеграм-каналі президента.
Зеленський також заявив, що вже є "конкретні результати".
"Хороша розмова з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!", - пише глава держави.
- 14 березня лідер США Джо Байден і очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак провели зустріч у Сан-Дієго. Під час неї представники обговорили продовження підтримки України та загрози, які створює КНР.
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