"Маємо право на захист національних інтересів": військовий експерт про застосування Україною "Байрактарів" у зоні ООС
Військовий експерт Ігор Козій заявив, що використання Збройними Силами України турецького бойового безпілотника Bayraktar TB2 у зоні проведення Операції об'єднаних сил є не порушенням домовленостей, а захистом національних інтересів України
Таку думку Козій висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Російська Федерація використовує свої безпілотники в зоні проведення АТО. Які тоді можуть бути претензії до України!? По-перше, не слід забувати, що ми знаходимось на власній території і захищаємо її всіма можливими методами. В тому числі безпілотниками Bayraktar TB2. Цей вид військової техніки виконував і буде виконувати завдання на території ОРДЛО. Тому якщо Франція опікується своїми національними інтересами, а Німеччина своїми, то Україна повинна захищати свої території", - сказав Козій.
Експерт також зазначив, що Росія століттями нав'язувала Україні політику "меншовартості" і наголосив на необхідності викорінювати це. На думку Козія, Україна повинна у першу чергу зайняти потужну позицію із захисту власних національних інтересів і територій.
"Нам не потрібно ставити вакцину меншовартості, яку Російська Федерація постійно намагається нав'язати Україні. Така політика РФ спостерігається в ЗМІ, а також на міжнародній арені. Україні потрібно побудувати потужну політику із захисту власних інтересів. Ми захищаємо власну державу та народ, але нам ще потрібно навчитись захищати власного солдата", - сказав Козій.
- Нагадаємо, 26 жовтня Збройні Сили України вперше застосували ударні безпілотники Bayraktar TB2 у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.
- 31 жовтня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Україну не використовувати назву Bayraktar для закуплених турецьких ударних безпілотників.
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