Макгрегор заявив, що готовий провести реванш з Мейвезером

Про це Конор Макгрегор написав у Instagram.

"Я приймаю", – написав Макгрегор під фото з першого бою проти Флойда Мейвезера.

У 2017-му році Мейвезер переміг Конора Макгрегора технічним нокаутом в 10-му раунді.

1 червня батько Макгрегора обурився через слова Володимира Зеленського, який розкритикував ірландського бійця змішаних єдиноборств за спільне фото з Володимиром Путіним.