Макгрегор заявив, що готовий провести реванш з Мейвезером
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що готовий знову провести бій проти Флойда Мейвезера
Про це Конор Макгрегор написав у Instagram.
"Я приймаю", – написав Макгрегор під фото з першого бою проти Флойда Мейвезера.
У 2017-му році Мейвезер переміг Конора Макгрегора технічним нокаутом в 10-му раунді.
- 1 червня батько Макгрегора обурився через слова Володимира Зеленського, який розкритикував ірландського бійця змішаних єдиноборств за спільне фото з Володимиром Путіним.
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