Макгрегор зневажливо звернувся до "хейтерів"
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що йому байдуже до висловлювань його критиків
Про це Макгрегор написав у Instagram.
"Я витираю свою багату дупу вашими почуттями з приводу моєї роботи. Я нічого не відчуваю до вас, нероби. Нічого!", - написав Макгрегор.
На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.
Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.
- Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
- 14 липня Макгрегору заборонили проводити поєдинки до кінця 2021 року через травму.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.85Продаж 32.23
- Актуальне
- Важливе