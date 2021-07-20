Макгрегор зневажливо звернувся до "хейтерів"

Про це Макгрегор написав у Instagram.

"Я витираю свою багату дупу вашими почуттями з приводу моєї роботи. Я нічого не відчуваю до вас, нероби. Нічого!", - написав Макгрегор.

На турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) 11 липня у Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.

Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.



Нагадаємо, 11 липня Конор Макгрегор поступився Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.

14 липня Макгрегору заборонили проводити поєдинки до кінця 2021 року через травму.

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