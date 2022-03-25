Макрон дає змогу французьким компаніям самостійно вирішувати, чи залишатися на російському ринку

Про це пише Ouest-France.



У відповідь на коментар журналіста, що французькі компанії все ще працюють у РФ, Емманюель Макрон відповів, що "попросив французькі компанії, які працюють у підсанкційних секторах, поважати те, що Франція вирішує та діє".



"Моя позиція - дозволити іншим компаніям вирішувати самостійно. Renault зробив вибір, і я його поважаю", - пояснив президент Франції.

Нагадаємо, Renault призупиняє роботу заводу в Москві.

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