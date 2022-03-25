Макрон дає змогу французьким компаніям самостійно вирішувати, чи залишатися на російському ринку
Президент Франції Емманюель Макрон дозволяє французьким компаніям самостійно вирішувати, чи працювати в РФ на тлі санкцій проти Росії
Про це пише Ouest-France.
У відповідь на коментар журналіста, що французькі компанії все ще працюють у РФ, Емманюель Макрон відповів, що "попросив французькі компанії, які працюють у підсанкційних секторах, поважати те, що Франція вирішує та діє".
"Моя позиція - дозволити іншим компаніям вирішувати самостійно. Renault зробив вибір, і я його поважаю", - пояснив президент Франції.
- Нагадаємо, Renault призупиняє роботу заводу в Москві.
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