Макрон пообіцяв Зеленському допомогти зміцнити протиповітряну оборону України

Про це Емманюель Макрон написав у twitter

"Я підтвердив президенту Зеленському сьогодні вранці: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", - написав Макрон.

Окрім того, Макрон зазначив, що Франція допоможе Україні у відновленні інфраструктури електроенергетики та водопостачання, яка значно постраждала від атак Росії.

"Треба діяти до зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародну спільноту та приватний сектор", - написав він.

Раніше про розмову з Макроном повідомив у Twitter президент України Зеленський.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не спілкується з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, оскільки вони "не прислухаються до позиції Москви".

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