Макрон пообіцяв Зеленському допомогти зміцнити протиповітряну оборону України
Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном. Франція обіцяє якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема засобами ППО
Про це Емманюель Макрон написав у twitter
"Я підтвердив президенту Зеленському сьогодні вранці: ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити нашу військову підтримку України, зокрема протиповітряну оборону", - написав Макрон.
Окрім того, Макрон зазначив, що Франція допоможе Україні у відновленні інфраструктури електроенергетики та водопостачання, яка значно постраждала від атак Росії.
"Треба діяти до зими. Ми швидко мобілізуємо міжнародну спільноту та приватний сектор", - написав він.
Раніше про розмову з Макроном повідомив у Twitter президент України Зеленський.
"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - йдеться в повідомленні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор не спілкується з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, оскільки вони "не прислухаються до позиції Москви".
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