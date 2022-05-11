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Макрон може приїхати в Україну

11 травня, 2022 середа
04:38
Світ Зеленський Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон може здійснити візит до Києва

Про це повідомляє BFM.

За словами представниці МЗС Франції Анн-Клер Лежандри, для цього повинні скластись необхідні фактори.

"Президент Франції не виключає візиту до Києва. Зараз немає практичних факторів, які можуть сприяти цьому візиту", - сказала політик.

Про які фактори говорить Лежандра - не відомо.

Еммануеля Макрона було переобрано на другий термін 24 квітня. У другому турі він набрав 58,55% голосів та випередив Марін Ле Пен, за яку проголосували 41,45% виборців. 

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Україна
Франція
Володимир Зеленський
війна з Росією
Еммануель Макрон
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