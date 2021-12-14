Макрон напередодні розмови із Зеленським обговорив з Путіним Україну, - Кремль

Про це йдеться на офіційному сайті Кремля.



Пресслужба повідомляє, що президенти обговорили ситуацію в Україні. Зокрема, Путін поскаржився Макрону на те, що Україна нібито порушує Мінські домовленості та "навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення, за потурання низки західних країн". Також, на думку Путіна, для Росії становить небезпеку те, що до України постачають сучасне озброєння.



Окрім того, президент РФ попросив "юридичних гарантій, що НАТО не буде розширюватися на Схід".



Під час розмови лідери обох країн обговорили конфлікт у Нагірному Карабасі та ситуацію на кордоні Європейського Союзу із Білоруссю.

Нагадаємо, 9 грудня Макрон заявив, що планує контакти із Зеленським та Путіним.