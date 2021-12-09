Макрон заявив, що планує розмови з Зеленським та Путіним

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський"- ред.) та політичний процес загалом", - сказав Макрон.



Він заявив, що мета, європейців та США - бути на боці України, "щоб забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні".

Уряди Франції та Німеччини хочуть якнайшвидше провести зустріч із українськими та російськими міністрами закордонних справ у нормандському форматі.