Макрон заявив, що планує розмови з Зеленським та Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує контакти з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Наше бажання - це взаємодіяти в контакті з Зеленським, якого я побачу в середу, і в контакті з Путіним, з яким я поговорю наступного тижня, щоб пожвавити цей формат ("нормандський"- ред.) та політичний процес загалом", - сказав Макрон.
Він заявив, що мета, європейців та США - бути на боці України, "щоб забезпечувати її захист, але також забезпечувати мирну ситуацію в регіоні".
- Уряди Франції та Німеччини хочуть якнайшвидше провести зустріч із українськими та російськими міністрами закордонних справ у нормандському форматі.
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