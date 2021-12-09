Франція та Німеччина висловили бажання якомога швидше провести зустріч у нормандському форматі

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на спільній конференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.



"Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний намір - ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей", - сказав очільник МЗС Франції.



Ле Дріан додав, що очікує підтмрики з боку голів МЗС "нормандської четвірки".



Нормандський формат - переговорний формат із врегулювання російської війни. Переговори в цьому форматі відбуваються за участі України, Росії, Німеччини та Франції.

Раніше повідомлялось, що Росія відмовилася від проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".

В Офісі президента України заявили, що продовження переговорів у нормандському форматі перебуває під великим питанням.

1 грудня президент Володимир Зеленський висловив бажання провести прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.