Франція та Німеччина висловили бажання якомога швидше провести зустріч у нормандському форматі
Уряди Франції та Німеччини хочуть якнайшвидше провести зустріч із українськими та російськими міністрами закордонних справ у нормандському форматі
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на спільній конференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
"Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний намір - ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей", - сказав очільник МЗС Франції.
Ле Дріан додав, що очікує підтмрики з боку голів МЗС "нормандської четвірки".
Нормандський формат - переговорний формат із врегулювання російської війни. Переговори в цьому форматі відбуваються за участі України, Росії, Німеччини та Франції.
- Раніше повідомлялось, що Росія відмовилася від проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки".
- В Офісі президента України заявили, що продовження переговорів у нормандському форматі перебуває під великим питанням.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський висловив бажання провести прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
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