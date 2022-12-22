Макрон назвав вступ України до НАТО "малоймовірним"

Про це повідомляє Le Figaro.

За словами Макрона, вступ України до Північноатлантичного альянсу у Кремлі розглядатимуть "як конфронтацію".

"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш імовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим паче, що вона зазнала агресії з боку Росії", - заявив французький лідер.

Також він наголосив на необхідності надання "гарантій безпеки" Росії після завершення війни.

"Наприкінці буде потрібно всім сідати за стіл переговорів", - додав Макрон.

Раніше президент Франції Макрон уже заявляв про необхідність гарантій безпеки для Росії.

У МЗС Польщі заявили, що Росія не потребує жодних гарантій безпеки, натомість їх потребує Європа.

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