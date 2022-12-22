Макрон назвав вступ України до НАТО "малоймовірним"
Президент Франції Емманюель Макрон вважає вступ України до НАТО малоймовірним. Водночас він укотре заявив про необхідність "гарантій безпеки" для РФ
Про це повідомляє Le Figaro.
За словами Макрона, вступ України до Північноатлантичного альянсу у Кремлі розглядатимуть "як конфронтацію".
"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш імовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим паче, що вона зазнала агресії з боку Росії", - заявив французький лідер.
Також він наголосив на необхідності надання "гарантій безпеки" Росії після завершення війни.
"Наприкінці буде потрібно всім сідати за стіл переговорів", - додав Макрон.
- Раніше президент Франції Макрон уже заявляв про необхідність гарантій безпеки для Росії.
- У МЗС Польщі заявили, що Росія не потребує жодних гарантій безпеки, натомість їх потребує Європа.
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