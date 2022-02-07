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Макрон обговорив із Байденом стримування ескалації РФ напередодні зустрічі з Путіним

7 лютого, 2022 понедiлок
11:32
Світ Еммануель Макрон

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном напередодні його візиту до Москви, де лідери держав обговорили зусилля зі стримування військового нарощування РФ біля кордонів України

Про це повідомляється у пресрелізі Білого дому.

"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України" - йдеться у заяві.

Зазначається, що команди президентів домовилися залишатися на зв’язку та продовжувати консультації з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Макрон відвідає Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, після чого наступного дня приїде в Київ.

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Франція
Джо Байден
війна з Росією
Еммануель Макрон
США
Володимир Путін
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