Макрон особисто працює над підготовкою "енергетичного Рамштайну" для України, - посол Франції

Про це сказав надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Сьогодні Україна потерпає від російських ударів по критичній інфраструктурі, що є воєнним злочином", - сказав він.

Етьєн де Понсен зазначив, що 13 грудня у Парижі відбудеться конференція з допомоги Україні щодо протидії таким ударам Росії і боротьбі з їхніми наслідками.

"Наш президент працює щодня особисто над підготовкою цієї конференції", - повідомив посол Франції.

Він зазначив, що буде визначено 5 пріоритетів: електроенергетика, якість води, охорона здоров'я, транспортна інфраструктура і економіка.

"Ми маємо створити координаційний механізм, такий собі Рамштайн для енергетики", - сказав Етьєн де Понсен.

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