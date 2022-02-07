Макрон прибуде до Києва 8 лютого

Про це свідчить розпорядок дня Еммануеля Макрона.



Візит до Києва запланований на весь день 8 лютого.



Також на сайті Єлисейського палацу зазначено, що напередодні, 7 лютого, французський президент перебуватиме в Москві.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що цього тижня Макрон відвідає Київ і Москву.

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