Макрон прибуде до Києва 8 лютого
Єлисейський палац повідомив, що 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон перебуватиме в Москві, а 8 лютого відвідає Київ
Про це свідчить розпорядок дня Еммануеля Макрона.
Візит до Києва запланований на весь день 8 лютого.
Також на сайті Єлисейського палацу зазначено, що напередодні, 7 лютого, французський президент перебуватиме в Москві.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що цього тижня Макрон відвідає Київ і Москву.
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