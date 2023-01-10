Про це повідомляє RMC Sport.

Про це стало відомо, після того, як Ноель Ле Гре вдався до зневажливих висловів на адресу легендарного французького футболіста Зінедіна Зідана та потрапив у скандал зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Після цього Еммануель Макрон виступив із пропозицією, аби Ноеля Ле Гре на посаді президента футбольної федерації країни замінив колишній очільник УЄФА Мішель Платіні.

За інформацією RMC Sport, Макрон телефонував Платіні та цікавився, чи цікава йому посада.

Зазначається, що колишній президент Європейського союзу футбольних асоціацій не впевнений, що хоче повертатись у футбол після звинувачень у корупції. Через них Платіні у 2015 році відсторонили від футболу на 8 років. Пізніше термін скоротили удвічі, дія дискваліфікації сплинула у 2019 році.

9 січня лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе розкритикував Ноеля Ле Гре через зневажливе ставлення до Зінедіна Зідана.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb