Макрон закликав Європу до відвертого діалогу з Росією та переозброєння на тлі російської агресії
Президент Франції Емманюель Макрон закликав країни Європейського Союзу інвестувати у колективну безпеку ЄС на фоні агресивних дій та загроз Росії
Про це повідомляє France24.
"Безпека на нашому континенті вимагає стратегічного переозброєння", - сказав Макрон і додав, що також потрібні "відверті і вимогливі" переговори з Росією.
Президент Франції додав, що європейці повинні побудувати власну систему колективної безпеки, зокрема створити відповідний пакт.
Макрон зазначив, що в основі діалогу з Росією потрібно закласти принципи, які узгодили ще 30 років тому, а саме відмову від застосування сили або примусу, надання державам вибору приєднатися до союзів або органів, які вони бажають, і відмову від сфер впливу.
"Ми в Європі повинні відстоювати ці невіддільні права", - сказав Макрон.
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