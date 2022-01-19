Макрон закликав Європу до відвертого діалогу з Росією та переозброєння на тлі російської агресії

Про це повідомляє France24.



"Безпека на нашому континенті вимагає стратегічного переозброєння", - сказав Макрон і додав, що також потрібні "відверті і вимогливі" переговори з Росією.



Президент Франції додав, що європейці повинні побудувати власну систему колективної безпеки, зокрема створити відповідний пакт.



Макрон зазначив, що в основі діалогу з Росією потрібно закласти принципи, які узгодили ще 30 років тому, а саме відмову від застосування сили або примусу, надання державам вибору приєднатися до союзів або органів, які вони бажають, і відмову від сфер впливу.



"Ми в Європі повинні відстоювати ці невіддільні права", - сказав Макрон.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що існує ризик включення ОРДЛО до складу Росії.

Прем'єр-міністр Латвії заявив, що Росія дестабілізує Україну, бо боїться розширення демократії від неї.

Прем'єр-міністерка Швеції закликала Росію до деескалації