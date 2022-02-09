Макрон запропонував Путіну закріпити нейтральний статус за Україною, але не проконсультувався із НАТО, - Daily Mail
Видання Daily Mail стверджує, що президент Франції Еммануель Макрон під час переговорів із лідером РФ Володимиром Путіним запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, що виключає можливість її вступу до НАТО. Така позиція не підтримується ні союзниками Альянсу, ні українським урядом
Про це повідомляє британська газета Daily Mail із посиланням на власні джерела.
Згідно з інформацією видання, під час переговорів французький президент зробив Путіну пропозиції, які не були санкціоновані партнерами Франції по НАТО, включаючи Велику Британію.
Як повідомили газеті співрозмовники, однією з його пропозицій було закріпити за Україною нейтральний статус, що виключає можливість вступу Києва до НАТО. Високопоставлений чиновник заявив виданню, що президент Макрон "ні з ким не консультувався" щодо своєї мирної пропозиції.
"Він робить свою справу, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Але це цікаво", - заявив співрозмовник видання.
Пропозиція щодо нейтралітету України не підтримується ні НАТО, ні українським урядом.
- Нагадаємо, 7 лютого президент Франції провів переговори з Володимиром Путіним щодо України. Еммануель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України, і ця мета для нього виконана.
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