Макрон запропонував Путіну закріпити нейтральний статус за Україною, але не проконсультувався із НАТО, - Daily Mail

Про це повідомляє британська газета Daily Mail із посиланням на власні джерела.



Згідно з інформацією видання, під час переговорів французький президент зробив Путіну пропозиції, які не були санкціоновані партнерами Франції по НАТО, включаючи Велику Британію.



Як повідомили газеті співрозмовники, однією з його пропозицій було закріпити за Україною нейтральний статус, що виключає можливість вступу Києва до НАТО. Високопоставлений чиновник заявив виданню, що президент Макрон "ні з ким не консультувався" щодо своєї мирної пропозиції.



"Він робить свою справу, ми не знаємо, що відбувається. Він вийшов за межі позиції НАТО. Але це цікаво", - заявив співрозмовник видання.



Пропозиція щодо нейтралітету України не підтримується ні НАТО, ні українським урядом.

Нагадаємо, 7 лютого президент Франції провів переговори з Володимиром Путіним щодо України. Еммануель Макрон заявив, що візитом до Москви прагнув запобігти ескалації конфлікту РФ і України, і ця мета для нього виконана.