Макс Яковер залишив посаду гендиректора меморіалу "Бабин Яр", на його місце призначили колишнього топменеджера Нафтогазу

Про це йдеться на сайті меморіального центру.



Макс Яковер приєднався до команди меморіального центру наприкінці 2019 року. Раніше він очолював інноваційний парк UNIT City та ВДНГ, заснував мережу коворкінгів Chasopys.



Поки Яковер був генеральним директором меморіалу "Бабин Яр", засновники меморіального центру завершили першу фазу створення, запустили академічні та мистецькі проєкти.



Максим Рабінович має продовжити реалізовувати плани на 2022 рік, які Наглядова рада центру затвердила у грудні 2021-го.



До того, як Максим Рабінович приєднався до команди Меморіального центру Голокосту, він був директором "Нафтогазу" і був на посаді заступника гендиректора "Укрпошти" з розвитку бізнесу, працював на керівних позиціях у "Новій пошті", "ДТЕК Енерго" і "Київенерго".



Довідка: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" - це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження та вивчення історії Голокосту.



З 1941 по 1943 роки нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 до 100 тис. людей, убивши майже все єврейське населення міста. Бабин Яр став символом "Голокосту від куль", адже близько 1,5 млн українських євреїв нацисти не забрали до таборів смерті та газових камер, а розстріляли неподалік місць їхнього проживання.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb